Pasta Dalla Costa protagonista a Tuttofood con un visual rebranding tra colori e italianità

(Teleborsa) - Ildicoinvolge tutte le linee di pasta, valorizzando l’autenticità dei prodotti, tutti rigorosamente Made in Italy. Ilrinnovato e sostenibile porta in primo piano i colori vivaci delle grafiche, che riflettono le materie prime naturali che da oltre quattro generazioni contraddistinguono la pasta dell’azienda veneta.Dal 1993 il pastificio con sede a(Treviso) seleziona grani duri di qualità e ingredienti naturali, ideando formati speciali per ogni esigenza, in un connubio perfetto di tradizione e innovazione. Una lunga storia fatta di passione, gusto e rispetto per l'arte pastaia.I nuovi packaging saranno presentati in anteprima a, in scena a Fiera Milano Rho dal 5 all’8 maggio, nel Padiglione 2 presso lo Stand G30.Tra le protagoniste di Pasta Dalla Costa ci sarà la, che rende omaggio all’italianità, privilegiando una selezione accurata delle semole, dei vegetali e di un processo produttivo che segue la tradizione, fatta di trafilatura ruvida e grano 100% italiano. In primo piano le Conchiglie 5 colori con curcuma, spinaci, barbabietola e carota nera.Il nuovo stand presenta un allestimento ispirato alle colorazioni di ogni gamma prodotto: la sezione dellasi tinge di, la le l’. Anima dello stand una cucina interna, con unod’eccezione, in programma lunedì 5 maggio alle ore 12.00. L’appuntamento prevede racconti, aneddoti e incursioni tra padelle e fornelli: in un dialogo inedito tra cronaca e sport,edcondivideranno esperienze legate alla propria professione e al mondo del cibo.Capuozzo e Palladini si cimenteranno anche con una, pensata per rappresentarli e suggerita agli chef dello stand: piatti ispirati allo spirito sportivo, alla convivialità e alla passione per le cose fatte con cura.