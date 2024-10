Prezzi medi energia UE in aumento nel 1° semestre 2024, pesano le tasse. Gas in Italia +16%

(Teleborsa) - Nella prima metà del 2024, i prezzi medi dell’elettricità per le famiglie nell’Ue hanno registrato un leggero aumento rispetto alla seconda metà del 2023, passando da 28,3 euro per 100 kWh a 28,9 euro per 100 kWh. È quanto emerge, secondo Energia Oltre, dai dati Eurostat.Nonostante le riduzioni dei costi dell’energia, della fornitura e dei servizi di rete (-2% rispetto al secondo semestre del 2023), i prezzi totali sono leggermente aumentati (+2%), ciò a causa del fatto che i governi hanno ridotto sussidi, indennità e tagli fiscali per i consumatori (le imposte totali sono aumentate del 16%, rispetto al secondo semestre del 2023). Rispetto al primo semestre del 2023 (29,4 euro per 100 kWh), i prezzi hanno registrato un leggero calo.I prezzi medi del gas sono scesi del 7% rispetto allo stesso periodo del 2023, passando da 11,9 euro per 100 kWh a 11 euro per 100 kWh. Sono inoltre inferiori del 2% rispetto alla seconda metà del 2023 (11,3 euro per 100 kWh). Considerando gli stessi prezzi senza tasse, sono diminuiti rispettivamente del 12% e del 10%.Rispetto al primo semestre del 2023, la quota delle imposte nella bolletta elettrica è salita dal 18,5% al 24,3%, in crescita di 5,8 punti percentuali (pp), mentre nella bolletta del gas è salita dal 22,8% al 27,4% (+4,6 pp).I prezzi dell’elettricità più elevati, tasse incluse, per i consumatori domestici nel primo semestre del 2024 sono stati riscontrati in Germania (39,5 euro per 100 kWh), seguita da Irlanda (37,4 euro) e Danimarca (37,1 euro).All’altro estremo della scala, le famiglie ungheresi avevano i prezzi dell’elettricità più bassi (10,9 euro per 100 kWh), seguite da Bulgaria (11,9 euro) e Malta (12,6 euro).In valuta nazionale, per la prima metà del 2024, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, i prezzi dell’elettricità per uso domestico, comprese le tasse, sono diminuiti in 16 paesi dell’UE e sono aumentati in 11. Le diminuzioni dei prezzi sono state in parte compensate dalla riduzione o dall’eliminazione delle misure di alleggerimento dei consumatori a livello nazionale.Tra la prima metà del 2023 e la prima metà del 2024, i prezzi del gas per uso domestico, tasse incluse, sono diminuiti in 15 dei 24 paesi dell’UE che comunicano i prezzi del gas.I prezzi del gas (in valute nazionali) sono scesi di più in Lituania (-60%), Grecia (-39%) ed Estonia (-37%). Al contrario, tra i paesi che hanno registrato un aumento, il prezzo è salito di più in Italia (+16%), Francia (+13%) e Romania (+7%), mentre il prezzo è rimasto invariato in Slovenia.Nel settore industriale, tutti i Paesi hanno segnalato cali nei prezzi del gas, evidenziando una netta tendenza al ribasso in tutta l’UE.