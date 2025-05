Arera, ad aprile bolletta gas in calo dell'8,1%

(Teleborsa) -er il mese di aprile. Lo rende noto l' Arera spiegando che il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo (con consumi medi di gas di 1.100 metri cubi annui) è pari a 107,92 centesimi di euro per metro cubo (-8,1% su marzo).Per il mese di aprile, cè pari a 37,60 euro/MWh.Con la fine della stagione termica cessano come sempre le speculazioni sul gas. Certo vorremmo capire cosa si aspetta a eliminare il TTf di Amsterdam e il sistema del prezzo marginale che consentono questi extraprofitti vergognosi e di arricchirsi sulle spalle delle famiglie. Invece di rimediare ex post con bonus straordinari come ha fatto il Governo, sarebbe decisamente più logico e conveniente che l'Europa rimuovere le cause di questo sistema malato. Anche l'Italia potrebbe fare la sua parte contro il caro energia, ridefinendo ad esempio la formazione del PUN (Prezzo Unico Nazionale) e consentendo ad Acquirente Unico di riprendere a fare gli acquisti a lungo termine" afferma il VicepresidenteSecondo lo studio dell'Unione Nazionale Consumatori,il -8,1%(104,94 euro) in meno su base annua, anche se nella realtà l'effetto è praticamente quasi nullo visto che dal 15 aprile i caloriferi sono spenti in tutta Italia salvo in alta montagna. La spesa totale nei prossimi dodici mesi (non, quindi, secondo l'anno scorrevole, ma dal 1° aprile 2025 al 31 marzo 2026, nell'ipotesi di prezzi costanti), scende a 1187 euro che, sommati ai 611 euro della luce, determinano una stangata complessiva annua pari a 1798 euro.e, nel confronto con aprile dello scorso anno, è oggi superiore del 7,3%, rispetto ai tempi pre-crisi dell'aprile 2021, in base alla nuova serie storica ricostruita secondo il nuovo cliente tipo, il prezzo è oggi superiore del 46,6%, mentre rispetto al picco dell'aprile 2022 è inferiore di appena il 13%. La spesa nei prossimi 12 mesi, ipotizzando prezzi fissi, è meno cara di 23 euro rispetto a quella pagata nel 2024."Con le nuove tariffe del gas per gli utenti vulnerabili la bolletta media, considerato un consumo pari a 1.100 metri cubi annui a famiglia, si attesta a 1.187 euro, equivalente ad una minore spesa annua, nell’ipotesi di prezzi costanti, pari a -105 euro e nucleo rispetto alle tariffe di marzo". Lo afferma ilcommentando l’aggiornamento tariffario per il mese di aprile deciso da Arera.Rispetto allo stesso periodo del 2021, prima dello scoppio dell’emergenza energia, i prezzi del gas risultano tuttavia ad aprile più elevati del 47%, pari ad una maggiore spesa da +379 euro a nucleo rispetto a 4 anni fa – calcola il Codacons.Se si considera anche la spesa per l’energia elettrica (610,8 euro all’anno), la bolletta media di un utente vulnerabile, tra luce (con consumi pari a 2.000 kWh annui) e gas (1.100 metri cubi annui), si attesta a quota 1.798 euro annui - calcola il Codacons