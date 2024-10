Tessile, Enea: più vicino il Passaporto digitale di prodotto con la piattaforma TRICK

(Teleborsa) - Arrivano dalla piattaforma di raccolta dati "" i primi dati sunel settore moda, fondamentali per l'introduzione del Passaporto digitale di prodotto previsto dalla normativa europea. Realizzata da un consorzio di 31 partner, tra cui, la piattaforma TRICK rappresenta uno strumento innovativo per tracciare tramite blockchain l’intero percorso di un capo d’abbigliamento, dalla materia prima al fine vita. L’obiettivo è di supportare in particolare le PMI che potranno così raccogliere dati protetti per prodotti e servizi,(PEF), qualità dei processi produttivi, salubrità e circolarità delle materie prime utilizzate. ENEA nello specifico ha realizzato il data model ‘olistico’ alla base della piattaforma, definendo come i dati di tracciabilità e sostenibilità debbano essere raccolti, connessi e organizzati per restituire un’informazione aggregata sul prodotto.Il, insieme ai vari componenti software sviluppati, è stato già testato su due filiere: quella del tessile tradizionale e del tessile tecnico legato al workwear (divise, abbigliamento?da lavoro resistente a calore, fiamme, tessuti?ignifughi?e antistatici)."Al momento nel settore della moda non esistono molte soluzioni per gestire in modo organizzato e standard una mole così ampia di dati. Abbondano invece piattaforme di tracciabilità proprietarie imposte ai fornitori, costretti ad adeguare i propri sistemi informatici per renderli interfacciabili con la piattaforma adottata da ogni singolo brand", spiega, ricercatrice ENEA del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili."Il costo di questagrava soprattutto sulle aziende più piccole, mentre con l’approccio della piattaforma TRICK, con il suo data model standard pubblico, è possibile abbattere i costi di adeguamento", aggiunge Ciaccio. "Da qui l’iniziativa sviluppata in collaborazione con l’(UNI) e il(CEN). Ma fondamentale è anche il ruolo della blockchain, a garanzia dell’affidabilità e della non modificabilità delle informazioni raccolte lungo la filiera. Tema che sta molto a cuore alle aziende", conclude Ciaccio.Nel corso delladel progetto, ENEA ha condotto anche studi per valutare l’impronta ambientale di due prodotti, la cosiddetta(Product Environmental Footprint): un cappotto in lana di alta qualità e un’uniforme da lavoro in viscosa e meta-aramide, materiale resistente al calore e alla fiamma. Gli studi hanno coinvolto l’intera filiera produttiva (produzione della fibra, filo, tessuti, confezione, distribuzione e fine vita del prodotto) per raccogliere dati su consumi di energia, materiali, acqua, emissioni e produzione di rifiuti. "Siamo riusciti così a identificare i punti critici dal punto di vista ambientale relativi al ciclo di vita dei capi, permettendo così alle aziende coinvolte nel test di pianificare azioni di miglioramento lungo tutta la filiera", chiarisce, ricercatrice del Dipartimento ENEA Sostenibilità, circolarità e adattamento al cambiamento climatico dei sistemi produttivi e territoriali.I risultati del progetto sono stati presentati agli stakeholder di settore in occasione della seconda conferenza "" organizzata da Ecosystex, il network europeo che si occupa di circolarità e sostenibilità nel tessile. L’evento, che ha toccato anche il problema dell’integrazione della piattaforma con i sistemi aziendali e doganali, è stato l’occasione per approfondire come TRICK possa essere di supporto alle aziende per l’applicazione del Passaporto Digitale di Prodotto e dei regolamenti in fase di definizione, come quello relativo all’Ecodesign for Sustainable Products (ESPR)."La conferenza è stata un momento di confronto fondamentale per capire come arrivare a sistemi produttivi più sostenibili e circolari, affrontando le sfide per mettere a puntolungo tutta la, attualmente frammentata e poco digitalizzata, definire standard di raccolta dati, ma anche per garantire la confidenzialità, responsabilità del dato e sorveglianza del mercato", concludono le due ricercatrici ENEA.