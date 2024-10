Vantage Drilling si è quotata su Euronext Growth Oslo

(Teleborsa) -. Si tratta della nona quotazione a Oslo quest'anno. È anche la 38esima quotazione su Euronext e la nona quotazione internazionale nel 2024.Vantage Drilling è unche gestisce una flotta di moderne piattaforme di perforazione ad alta specifica. Fondata nel 2007, l'attività principale di Vantage è quella di appaltare unità di perforazione, attrezzature correlate e squadre di lavoro, principalmente su base giornaliera, per perforare pozzi di petrolio e gas naturale a livello globale per importanti società petrolifere e del gas statali e indipendenti. La società ha uffici negli Emirati Arabi Uniti e a Singapore.Le azioni sono state inizialmente quotate a 287 NOK per azione, raggiungendo unadi mercato di(quasi 320 milioni di euro) il primo giorno di negoziazione."La quotazione su Euronext Growth Osloper sfruttare nuove opportunità di crescita, aumentare la nostra visibilità e offrire un valore maggiore ai nostri azionisti", ha commentato Ihab Toma, CEO di Vantage Drilling.