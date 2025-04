Convergenze, EnVent alza target price e conferma Outperform

Convergenze

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha incrementato il(aper azione dai precedenti 3,50 euro, upside potenziale del 141%) e confermato la) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori telecomunicazioni ed energia, dopo la pubblicazione dei risultati 2024.Negli ultimi dodici mesi, il prezzo delle azioni di Convergenze ha, con una breve flessione prima di riprendere il trend rialzista, per poi raggiungere l'attuale area di 1,60 euro. Nel complesso, il titolo è in rialzo del 3% LTM, rispetto al -7% dell'indice FTSE Italia Growth.di Convergenze, che si basa sulla sua infrastruttura e sulla sua base clienti, per integrare la proposta di valore con servizi a valore aggiunto e realizzare la sua missione di diventare un operatore di servizi integrati", si legge nella ricerca.