CDP si rafforza in Eurasia: sostegno di DBK con garanzia SACE

(Teleborsa) -ha annunciato undi euro a favore della banca di sviluppo kazaka, dotato di, con la finalità di ampliare le risorse disponibili per progetti di sviluppo sostenibile in Kazakistan ed incrementare l’interscambio commerciale tra imprese italiane e locali.L'operazione, la prima nel Paese per CDP, consentirà alla banca pubblica kazaka di. In particolare, verranno sostenute iniziative nei settori delle energie, dell’efficienza energetica, della, della gestione dellee deiIl finanziamento, favorendo opportunità di collaborazione tra imprese italiane e kazake con l’organizzazione di eventi di matchmaking e forum settoriali, al fine di incrementare l’interscambio commerciale tra i due Paesi in settori industriali strategici.Nel gennaio 2024 CDP e SACE, avevano già gettato letra i due Paesi in occasione dellaorganizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per la visita in Italia del Presidente della Repubblica del Kazakhstan,. Il gruppo CDP attraverso la sigla di un, volto ad incrementare la collaborazione tra le aziende italiane e kazake e identificare nuove possibilità di investimento per i due Paesi., con il quale le parti si impegnano a organizzare eventi di Business Matching mediante la Push Strategy."Questa iniziativa conferma l’interesse strategico di CDP per una regione che rappresenta un ponte naturale tra Europa e Asia. - afferma, Direttore Cooperazione Internazionale allo Sviluppo di CDP - Interveniamo in settori cruciali come energia, infrastrutture e sanità, ambiti fondamentali per garantire una crescita equa e sostenibile, in linea con i target previsti dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite. Seguiranno presto altre iniziative nella regione, sempre orientate a un approccio di sistema che in questa occasione ci ha visti coinvolti al fianco del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e SACE per promuovere lo sviluppo locale sostenibile e, al contempo, le opportunità di business per le imprese italiane in mercati dall’alto potenziale"., Head of Europe & Middle East, International Network di SACE ha dichiarato che questa "è la prima operazione concreta in Kazakistan dopo l’accordo firmato a gennaio e grazie alla Push Facility seguiranno degli incontri di business matching che coinvolgeranno le controparti italiane e kazake. Un’iniziativa strategica in un mercato in forte crescita, che presidiamo dall’ufficio SACE ad Istanbul, creerà nuove connessioni e opportunità per l’export delle nostre PMI in settori chiave come le energie rinnovabili, l’efficienza energetica, i trasporti e le infrastrutture sanitarie e idriche".Per, Vicedirettore Generale di DBK, "questo accordo inaugurale con Cassa Depositi e Prestiti rappresenta un passo fondamentale per attirare gli investimenti europei in Kazakistan. Siamo certi che i fondi stanziati apriranno nuove opportunità per far progredire settori chiave come le energie rinnovabili e la sanità, sostenendo una crescita sostenibile in tutto il Paese”. Questa partnership migliora la cooperazione economica tra il Kazakistan e l'Italia, rafforza i legami con le imprese private di entrambi i Paesi e incrementa gli scambi in settori strategicamente importanti".