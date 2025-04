Powersoft, finanziamento di 20,2 milioni di euro da UniCredit con garanzia SACE

Powersoft

(Teleborsa) -ha realizzato con successo l'acquisizione del 51% delle quote sociali di K-Array attraverso la strutturazione di, entrambe assistite al 50% da Garanzia di SACE."L'acquisizione di K-Array rappresenta per noi non solo un passaggio strategico fondamentale, ma anche un esempio virtuoso di come la collaborazione tra industria e sistema finanziario possa generare valore concreto - dichiara- Siamo grati aper aver creduto nella nostra visione e per averci affiancato come partner in questa operazione, strutturando una soluzione finanziaria che ha reso possibile l'integrazione di una realtà straordinaria come K-Array nel nostro Gruppo"."Questa operazione conferma il nostro ruolo di partner strategico per le imprese del territorio - ha detto- Il nostro obiettivo è affiancare le aziende per creare valore e favorirne la crescita, supportandole nel rafforzamento del loro posizionamento su un mercato in continua evoluzione. Siamo orgogliosi di aver sostenuto Powersoft nell'acquisizione di K-Array Srl, manovra destinata a generare importanti risultati in ambito di innovazione. Un passaggio rilevante del piano di sviluppo strategico del Gruppo toscano, eccellenza del Made in Italy nel campo tecnologico dell'Audio-pro a livello globale"."Siamo orgogliosi di supportare un'operazione finalizzata all'innovazione produttiva, che rafforza ulteriormente la competitività del settore pro-audio - ha commentato- L'acquisizione di K-Array da parte di Powersoft è un chiaro esempio di come le imprese italiane possano crescere attraverso investimenti strategici in innovazione e sviluppo industriale. Noi di SACE, come partner per la crescita delle imprese, continuiamo a sostenere operazioni che valorizzano le eccellenze del Made in Italy e ne favoriscono l'espansione globale".