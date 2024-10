EuroGroup Laminations, Kepler Cheuvreux conferma Buy in attesa dei conti. Spunti da Tesla

EuroGroup Laminations

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha confermato il(aper azione) e la(a) su, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, in vista dei risultati del terzo trimestre e dei nove mesi (in uscita il 14 novembre).Dopo un calo del 10,4% dell'EBITDA rettificato nel primo semestre, gli analistidel 27,3% grazie a: 1) accelerazione in EV e Auto, che beneficia dell'avvio di sette nuove piattaforme dall'inizio dell'anno in aggiunta alle circa 40 piattaforme operative a fine 2023; 2) un confronto più semplice nell'Industrial, dove la forte flessione dell'anno scorso è iniziata nel secondo trimestre e si è aggravata nel terzo trimestre. Nell'Industrial, prevedono che il trend dei ricavi YOY diventi positivo nel terzo trimestre, nonostante un passaggio negativo dall'acciaio elettrico. Inoltre, prevedono un miglioramento sequenziale del NWC commerciale con NFP ampiamente stabile rispetto alla fine del secondo trimestre.Kepler Cheuvreux fa notare che, che rimane un grande cliente per EuroGroup Laminations (anche se molto diluito rispetto al quadro dell'IPO) ha recentemente entusiasmato i mercati con un'indicazione di crescita del volume del 20-30% nel 2025, dopo un 2024 in sordina. Laper le azioni, aiutando a colmare il divario rispetto alla valutazione fondamentale. Il titolo è scambiato a 4,9x EV/EBITDA, 10,9x PE 2025, anche se con un FCF yield vicino allo zero.