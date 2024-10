Farmacosmo, continua la crescita del canale retail

Farmacosmo

(Teleborsa) -, società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, Pet e Digital Health, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha registratodi Gruppo dei primi nove mesi del 2024 pari a circa 47 milioni di Euro, in calo del 10,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, impattato dalla riduzione del canale B2B per 5,7 milioni di Euro (-34,5% YoY). "Il Gruppo - si legge in una nota - continua a focalizzare i propri sforzi sui canali che hanno mostrato stabilmente maggiore redditività ed è infatti trainato dal segmento(+3,6% YoY), che è sempre più predominante rispetto al B2B. Il peso del canale B2B è pari al 23% dei ricavi complessivi, in ulteriore riduzione rispetto al 31% dello stesso periodo dell’anno precedente".La crescita delè guidata dalla continua progressione diin crescita di oltre il 170% anno su anno attestandosi a circa 2,5 milioni di Euro nei nove mesi.cresce nel trimestre di quasi il 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, recuperando la contenuta riduzione di fatturato del primo semestre attestandosi nei nove mesi a circa 25,7 milioni di Euro ma con una maggiore marginalità sul venduto. I ricavi disi attestano a circa 2,7 milioni di Euro, in linea con lo stesso periodo dell’anno precedente.Infine i ricavi disi attestano a circa 2,8 milioni di Euro in riduzione del 18% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente in virtù della scelta strategica volta ad una maggiore marginalità del venduto, scelta già manifestatasi in termini di EBITDA del primo semestre.L’EBITDA dipresenta un valore positivo pari a Euro 133 mila Euro nel primo semestre 2024 in confronto ad un valore negativo pari a 14 mila Euro nel primo semestre 2023."Anche il terzo trimestre conferma la traiettoria della prima parte dell’anno: crescita del canale retail grazie allo sviluppo dei portali proprietari e alle numerose sinergie messe in campo, riduzione strategica del canale B2B al fine di preservare il target di redditività, rafforzamento del canale Digital Health grazie al continuo sviluppo di numerose iniziative messe in campo con la nostra piattaforma di telepsicologia ContactU. Continuiamo a lavorare al consolidamento del canale retail e del canale Digital Health, continuando a prediligere ricavi con una marginalità soddisfacente. La consueta stagionalità del quarto trimestre ci fa guardare con grande positività all’ultima parte dell’anno", ha commentato, Presidente e Amministratore Delegato di Farmacosmo.