Rivian crea Also: spin-off per produrre veicoli elettrici leggeri

Rivian Automotive

(Teleborsa) -, produttore statunitense di pick-up elettrici, ha. Lo spin-off si concentrerà su veicoli piccoli e leggeri, progettati per rispondere alle sfide del trasporto di mobilità globale di oggi e di domani.Rivian manterrà una sostanziale quota di proprietà di minoranza in Also e si aspetta opportunità di futura collaborazione, che potrebbero includere l'utilizzo selettivo di parte della retail footprint di Rivian. In relazione allo spin-off, Also ha ottenuto un idal fondo di capitale di rischio, Eclipse Ventures, che sosterrà la prossima fase di crescita di Also. Il fondatore e CEO di Rivian RJ Scaringe farà parte del consiglio di amministrazione di Also in qualità di presidente.Come parte della sua attenzione alla crescita sostenibile del suo core business, Rivian continua a farea Normal, Illinois e prevede di iniziare le consegne ai clienti del nuovissimo SUV di medie dimensioni nella prima metà del 2026.