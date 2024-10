Intesa Sanpaolo, Zambito Marsala: "Campus Bio-Medico partner strategico per ricerca e innovazione"

Intesa Sanpaolo

Sono stati presentati oggi anche un Osservatorio sulla salute globale e un Laboratorio di ricerca.

(Teleborsa) - "Siamo entusiasti di essere oggi presenti all', il programma che abbiamo progettato e sviluppato per ispirare i giovani e studenti e le giovani studentesse sui trend trasformativi dell'economia e della società e sulle competenze chiave in un mercato del lavoro in continua rapida trasformazione. Quella di oggi è una tappa, ci troviamo in una Università di eccellenza tra le prime 20 università più importanti al mondo nel contesto italiano. Per noi ilormai da tempo, insieme stiamo attivando una serie di iniziative in termini di innovazione, collegate alla ricerca scientifica. Inoltre il campus biomedico si distingue per lo sviluppo di progetti internazionali a cui contribuiamo che hanno un forte impatto sulla società".È quanto ha dichiarato, responsabile Education Ecosystem and Global Value Programsin occasione della tappa all'Università Campus Bio-Medico di Roma di "Build Your Future" , il programma di incontri ideato da Intesa Sanpaolo e realizzato in collaborazione con scuole e università, per coinvolgere 10mila studenti di tutta Italia e ispirarli sui grandi processi trasformativi della società come digitalizzazione, intelligenza artificiale, blue e space economy, life science e altri."Oggi annunciamo l'avvio di questo Osservatorio sulla salute globale che ha l'obiettivo di individuare soluzioni sostenibili e innovative, soluzioni tecnologicamente avanzate per supportare l'evoluzione dei servizi sanitari. Per noi è un'osservatore molto importante, attraverso questa piattaforma vogliamo mettere a disposizione del paese degli strumenti anche attraverso il coinvolgimento di autorevoli imprese che operano nel contesto della salute globale per fornire soluzioni tangibili e attrarre anche talenti internazionali".