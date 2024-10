Manifesto per un’intelligenza artificiale etica: la convention della Fondazione Guido Carli

(Teleborsa) - Uncapace di cogliere l’opportunità della rivoluzione tecnologica per generare valore a beneficio dell’intera comunità nazionale. Sarà un Manifesto dell’algoretica d’impresa il lascito della"Intelligenza da vendere. Etica e impresa al tempo dell’IA", in programma a Roma ilalle ore 17.30 nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica.Dopo il saluto iniziale della Presidente della Fondazione,e un videosaluto istituzionale del Ministro dell’Interno,, interverrà il Presidente della Commissione governativa sull’intelligenza artificiale nell’informazione,, in dialogo con il giornalista. A seguire, otto tra imprenditori e top manager porteranno la loro testimonianza, moderati dalla giornalista e conduttrice Tvi:, Vicepresidente Commissione Vigilanza Rai;, GenAI Leader Deloitte Central Med;, fondatore Eataly;, DG RDS;, AD Paglieri;, AD Acea;, Presidente Coldiretti;, Presidente e AD NestlèItalia. Le conclusioni saranno affidate a, Consigliere Fondazione Guido Carli."La Convention si terrà quest’anno in un momento speciale: mancherà un mese all’apertura della Porta Santa da parte di Papa Francesco con cui prenderà il via ildedicato alla speranza – spiega- ed è proprio la speranza che vogliamo mettere al centro dei lavori: in un’intelligenza artificiale a misura di essere umano, che sia al servizio della comunità per rafforzare servizi e prospettive di crescita, personale e collettiva. Ispirandoci al pensiero di Padre Benanti, il 22 novembre lanceremo un: una mappa di principi guida perché lo sviluppo e l’utilizzo dell’IA nelle aziende migliori, e non divori, il lavoro e il benessere di donne e uomini. Sarà il nostro contributo di idee all’azione del Governo e della presidenza italiana del G7 sul tema, nel solco dei valori cari a Guido Carli, lo statista, per me nonno di straordinaria saggezza: la fiducia nelle nuove generazioni, la fermezza nel difendere il connubio indispensabile tra etica ed economia. Nel sodalizio tra istituzioni, sistema produttivo e società civile risiede la chiave per governare e rendere sostenibili i cambiamenti. Siamo convinti che l’Italia abbia davvero tutta l’intelligenza necessaria per farcela: intelligenza da vendere".L’appuntamento inaugurerà la stagione di, tracciando il sentiero che culminerà il 9 maggio 2025 con la XVI edizione del Premio Guido Carli, durante la quale sarà assegnato un Premio speciale per il Giubileo. La Convention si svolgerà in presenza e sarà trasmessa anche in diretta streaming sui canali social della Fondazione Guido Carli.