McDonald's, vendite comparabili in calo più delle attese nel terzo trimestre

McDonald's

(Teleborsa) -, colosso statunitense del fast food, ha chiuso ildel 2024 conconsolidati di quasi 6,9 miliardi di dollari, in aumento rispetto all'anno precedente del 3% (2% a valute costanti). Lesono diminuite dell'1,5%, rispetto alla stima media degli analisti di un calo dello 0,72% (in base ai dati compilati da LSEG); al loro interno, quelle degli Stati Uniti sono aumentate dello 0,3%L'è sceso a 2,26 miliardi di dollari, con un calo del 3%. Glisono stati di 3,13 dollari, un calo dell'1% (1% a valute costanti). Su base rettificata, gli utili per azione sono stati di 3,23 dollari, in aumento dell'1% (1% a valute costanti)."Continueremo a concentrarci sulla fornitura di un'esperienza senza pari con un valore semplice e quotidiano e un'accessibilità su cui i nostri consumatori possono contare mentre continuano a essere consapevoli delle loro spese - ha affermato il- McDonald's continuerà a seguire il nostro playbook Accelerating the Arches per guidare la crescita a lungo termine a livello globale e vincere in questo ambiente".