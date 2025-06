Micron, fatturato record nel terzo trimestre. Outlook positivo

Micron Technology

(Teleborsa) -, colosso statunitensi del campo dei semiconduttori, ha chiuso ildell'anno fiscale 2025 (terminato il 29 maggio 2025) con undi 9,30 miliardi di dollari, rispetto agli 8,05 miliardi di dollari del trimestre precedente e ai 6,81 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente. L'è stato di 1,89 miliardi di dollari, pari a 1,68 dollari per azione, mentre l'utile netto rettificato è stato di 2,18 miliardi di dollari, pari a 1,91 dollari per azione (al di sopra della stima media degli analisti di 1,60 dollari)."Micron ha registrato un fatturato record nel terzo trimestre dell'anno fiscale, trainato dal fatturato DRAM ai massimi storici, inclusa una crescita sequenziale di quasi il 50% del fatturato HBM - ha affermato il- Il fatturato dei data center è più che raddoppiato su base annua e ha raggiunto un record trimestrale, mentre i mercati finali orientati al consumatore hanno registrato una forte crescita sequenziale","Siamoe un free cash flow nell'anno fiscale 2025, mentre effettuiamo investimenti disciplinati per consolidare la nostra leadership tecnologica e l'eccellenza produttiva e soddisfare la crescente domanda di memorie basate sull'intelligenza artificiale", ha aggiunto.Micron ha detto diun ricavi per ildi 10,7 miliardi di dollari, più o meno 300 milioni, rispetto alla stima media degli analisti di 9,88 miliardi di dollari, secondo dati LSEG.