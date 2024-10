Nella stagione invernale 38 rotte dagli aeroporti calabresi

(Teleborsa) -, ha inaugurato la stagione invernale che comprende, negli scali di Lamezia, Reggio Calabria e Crotone, un totale di 38 rotte, di cui 10 nuove destinazioni, oltre a una crescita delle frequenze nei collegamenti già operati. Ad incentivare il rilancio dei servizi aerei da e per la Calabria l’azzeramento dell’addizionale municipale pari a 6,5 euro per passeggero.dove Ryanair ha basato un secondo aereo, sono sette le nuove rotte (Bruxelles, Francoforte, Katowice, Londra Stansted, Milano Bergamo, Parigi Beauvais e Pisa) introdotte dal vettore irlandese. Inoltre, ITA Airways ha aggiunto un terzo volo giornaliero per Milano Linate, come pure a Lamezia, dove Ryanair ha aperto i voli per Tirana e Bruxelles, potenziando le frequenze su altre rotte. Nel periodo natalizio, da Lamezia di volerà anche a Perugia con Aeroitalia. A Crotone continuerà ad essere disponibile l’offerta domestica, con voli per Bologna, Milano Bergamo, Roma Fiumucinio Torino e Treviso.