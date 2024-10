USA, il mercato guarda ai "Magnifici Sette". I conti Alphabet a borsa chiusa

Alphabet

(Teleborsa) - Si muove in rialzo il titolo, che passa di mano in progresso dell'1,21%.Il mercato attende i risultati che la società madre di Google annuncerà stasera a mercato chiuso.Si tratta della seconda società del gruppo dei "Magnifici Sette", i giganti della tecnologia che sono stati i maggiori motori di Wall Street quest'anno, a diffondere i dati; anche Microsoft, Meta Platforms, Apple e Amazon pubblicheranno i risultati questa settimana, Tesla ha pubblicato utili migliori del previsto la scorsa settimana, mentre Nvidia comunicherà i conti il 20 novembre.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,76%, rispetto a -0,21% dell').Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 171 USD. Possibile una discesa fino al bottom 169,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 172,7.