Wall Street chiude in leggero rialzo

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,28%, mentre, al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni l', fermandosi a 5.529 punti.Sulla parità il(-0,03%); come pure, senza direzione l'(-0,06%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,70%) e(+0,63%).Tra i(+3,77%),(+2,44%),(+1,69%) e(+1,61%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,83%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,54%.Tra i(+5,39%),(+4,02%),(+3,81%) e(+3,77%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,94%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,64%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,41%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,32%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,3%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 4,6%; preced. 4,7%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 87,4 punti; preced. 92,9 punti)14:15: Occupati ADP (atteso 123K unità; preced. 155K unità)14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 0,9%; preced. 0,9%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,4%).