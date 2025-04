Wall Street si muove fra denaro e lettera

Alphabet

(Teleborsa) -, con qualche spunto in più sui titoli tecnologici, dopo i risultati sopra le attese di, parent company di Google, ed i progetti di crescita nell'AI. Annunciato anche un maxi piano di buyback da 70 miliardi di dollari che contribuisce a dare supporto al titolo.A sostenere il sentimenti dei mercati, che si preparano a chiudere una, hanno contribuito i segnali di, con il dipartimento del commercio cinese che ha aperto alla possibilità di escludere i dazi su diversi prodotti USA, aprendo la strada ad un accordo più ampio.L'unico dato USA del giorno, quello sulladai 57 precedenti, risultando superiore alla soglia critica di 50 e facendoL'indiceperde lo 0,41%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi avviata martedì scorso, mentre l'sosta a 5.483 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,06%); sulla stessa linea l'(+0,15%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-0,74%),(-0,73%) e(-0,65%).del Dow Jones,(+1,95%) e(+0,69%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,77%.Resta vicino alla parità(0%).Piatta, che tiene la parità.Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.(+9,98%),(+3,21%),(+3,04%) e(+2,88%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,24%.In perdita, che scende del 7,77%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,79 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 4,04%.