AMD paga dazio con la guidance debole

Advanced Micro Devices

multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori

Nasdaq 100

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Si muove in perdita, che è in forte flessione del 9,46% sui valori precedenti.Il produttore di chip di Sunnyvale ha chiuso il terzo trimestre complessivamente migliore rispetto alle attese, ma ha fornito una: per il trimestre in corso, il gruppo prevede vendite intorno a 7,50 miliardi di dollari, contro i 7,54 miliardi del consensus.Nei tre mesi, AMD ha registrato un utili netti pari a 771 milioni, 47 centesimi per azione, rispetto ai 299 milioni, (18 centesimi per azione). Su base rettificata l'EPS è salito da 70 a 92 centesimi, in linea con le previsioni del mercato. I ricavi, invece, sono aumentati del 18% a 6,8 miliardi, contro i 6,7 miliardi del consensus.La tendenza ad una settimana dellaè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 152,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 148,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 156,8.