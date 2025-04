Wall Street accelera al rialzo con Trump "ottimista" sull'accordo con la Cina

Morgan Stanley

(Teleborsa) -per il fatto che il presidente degli Stati Uniti. "Il presidente ha chiarito di essere aperto a un accordo con la Cina", ha dichiarato ai giornalisti la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, aggiungendo: "È ottimista".Lache ha aumentato ia partire da sabato, in aumento rispetto all'84% precedente, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiarito che il dazio effettivo sulla Cina era al 145%, nonostante avesse annunciato una sospensione di 90 giorni dei dazi per la maggior parte dei partner commerciali.Guardando alle, prima della campanellaha rilasciato una trimestrale in crescita grazie all'aumento del 45% dei ricavi da trading azionario,ha registrato un primo trimestre positivo trainato da trading e investment banking, mentreha comunicato un utile del primo trimestre in aumento a 4,89 miliardi di dollari nonostante un calo dell'NII.Il colosso dell'ha comunicato che gli asset under management (AUM) si sono attestati a 11,58 trilioni di dollari alla fine del primo trimestre del 2025, nuovo record, in aumento dell'11% rispetto ai 10,47 trilioni di dollari di un anno fa, con afflussi netti totali nel trimestre di 84 miliardi di dollari.Guardando ai, il listino USA mostra un guadagno dell'1,19% sul; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 5.336 punti. Buona la prestazione del(+1,31%); sulla stessa tendenza, in rialzo l'(+1,37%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+2,86%),(+1,91%) e(+1,72%).Tra i(+4,28%),(+3,76%),(+3,32%) e(+2,89%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,84%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,64%.(+6,83%),(+5,15%),(+5,02%) e(+4,98%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,28%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,84%.scende del 2,35%. Calo deciso per, che segna un -2,12%.