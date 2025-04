Brillante il listino americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Beni di consumo secondari

informatica

telecomunicazioni

beni di consumo per l'ufficio

Boeing

Intel

Amazon

American Express

Procter & Gamble

Verizon Communication

Johnson & Johnson

Coca Cola

Marvell Technology

Tesla Motors

Advanced Micro Devices

MongoDB

Baker Hughes Company

Coca-Cola Europacific Partners

(Teleborsa) - Segno più per il listino USA, con l'apertura di Donald Trump alla Cina e le rassicurazioni del presidente su Jerome Powell.Ilè in aumento dell'1,39%; sulla stessa linea, balzo dell', che continua la giornata a 5.388 punti. In netto miglioramento il(+2,59%); sulla stessa linea, balza in alto l'(+2,13%).(+3,36%),(+3,33%) e(+2,15%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,86%.Al top tra i(+5,20%),(+4,98%),(+4,54%) e(+3,25%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,77%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,96%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,69%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,65%.Al top tra i, si posizionano(+5,95%),(+5,55%),(+5,05%) e(+5,04%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,06%.scende del 2,67%.