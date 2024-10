Campari crolla in Borsa dopo i conti. Analisti tagliano i target price

Campari

Campari

(Teleborsa) -per, gruppo che fa parte del FTSE MIB ed è attivo nel campo delle bevande, che risulta di gran lunga il peggior titolo di Piazza Affari, dopo che ieri sera ha diffuso . Le vendite nette sono scese dell'1,4% a 753 milioni di euro nel terzo trimestre, mentre gli analisti si aspettavano un aumento a 832 milioni di euro (secondo un consensus Visible Alpha).Le vendite deisono state pari a 2.277 milioni di euro, in aumento del +2,1%. L'EBITDA-rettificato è stato di 590,7 milioni di euro, in calo del -2,0% organicamente (-14% nel terzo trimestre) e complessivamente del -1,8%, con un margine del 25,9%. L'utile prima delle imposte è stato di 423 milioni di euro, complessivamente -5% (-20,4% nel terzo trimestre).Campari prevede di concludere laentro la prima metà del prossimo anno, dopo che a settembre il CEO Matteo Fantacchiotti si è dimesso bruscamente dopo soli cinque mesi di carica, con l'azienda che ha citato motivi personali per la sua uscita.In seguito alla pubblicazione dei conti, diversihanno rivisto il giudizio sulla società.ha tagliato il target price a 8,5 euro per per azione (dai 9,7 precedenti),a 7,8 euro da 8,4 euro ea 6 euro da 7,8 euro.Peggiora la performance di, con un, portandosi a. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 6,401 e successiva 6,213. Resistenza a 6,823.