Terna

JPMorgan

Terna

(Teleborsa) - Seduta positiva a Piazza Affari per il titolo, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, dopo che gli analisti dihanno incrementato ilper azione dai precedenti 7,85 euro.si attesta a 8,894 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 8,922 e successiva a 8,994. Supporto a 8,85.