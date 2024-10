Lottomatica Group, crescita a doppia cifra risultati 9 mesi

Lottomatica Group

(Teleborsa) -ha chiuso icon risultati in crescita a due cifre.rispetto allo stesso periodo del 2023. Il settore operativo Online ha continuato a sovraperformare gli altri comparti, con una raccolta in crescita del 48% rispetto allo stesso periodo del 2023., con unrispetto ai 1.194,9 milioni dello stesso periodo del 2023 (+23% a payout normalizzato). Più in dettaglio, i ricavi dell'online sono cresciuti del 45%, quello della divisione Sports del 13% e quelli del Gaming del 3%."Siamo molto soddisfatti dei progressi compiuti quest'anno. - ha commentato l'Amministratore Delegato- Il nostro business ha registrato una crescita a doppia cifra e del terzo trimestre la nostra quota di mercato online ha raggiunto un massimo storico in tutti i nostri segmenti. L'integrazione con SKS sta procedendo a ritmo sostenuto e abbiamo aumentato il livello disinergie che ci aspettiamo di ottenere".di euro, in crescita del 13% rispetto allo stesso periodo del 2023. L’Adjusted EBITDA margin sui ricavi è stato pari al 34,1%, rispetto al 35,7% dello stesso periodo del 2023, per effetto del consolidamento di SKS365, che ha margini più bassi.(55,3 milioni nel solo terzo trimestre 2024, in aumento di 16,8 milioni rispetto al terzo tirmestre 2023), rispetto ai 344,7 milioni dello stesso periodo del 2023, principalmente per effetto dei minori pagamenti per le concessioni nei nove mesi del 2023 relativi alle concessioni per le Gaming Machines prorogate gratuitamente a seguito delle misure adottate da Covid.al 30 settembre 2024 è stato pari a 1.900,9 milioni, che equivale a una leva finanziaria calcolata su base LTM run rate Adjusted EBITDA pari al 2,6x., consolidata a partire dal 1° maggio 2024, sono calcolate, in aumento da 65 milioni che equivalgono a circa il 50% delle sinergie totali.: ricavi attesi a a circa 2.030-2.080 milioni di euro ed Adjusted EBITDA a circa 700-730 milioni di euro.