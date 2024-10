Unicredit-Commerzbank, Equita ribadisce view positiva: incremento EPS del 15%

Equita

(Teleborsa) -su un'eventuale operazione. "Ad oggi, riteniamo che Commerzbank rappresenti per UniCredit un'opzione di valore, con l'obiettivo principale di arrivare ad una business combination, mantenendo un approccio amichevole. Al contempo, evidenziamo che UniCredit conservae non procederà con un'operazione se non in linea con gli obiettivi di creazione di valore definiti dal management", si legge in un report sull'operazione, dove viene sottolineato che la banca guidata da Andrea Orcel ha sempre mantenuto un'elevata disciplina nelle operazioni di M&A.Assumendo un via libera da parte di BCE, che gli analisti considerano probabile, ildell'operazione. Tuttavia, "molte delle riserve espresse sull'operazione finora appaiono prive di solide basi fattuali", viene sottolineato.La valutazione positiva di Equita per una possibile integrazione si basa sui seguenti motivi: consentirebbe undi UniCredit; aprirebbe spazi per la generazione di sinergie e per una significativa creazione di valore, con EPS accretion a doppia cifra; permetterebbe di preservare l'attraente politica di remunerazione; darebbe vita a un, sfruttando il network di UniCredit e la presenza di Commerzbank in Polonia, rafforzando UniCredit come banca di riferimento per le imprese europee; permetterebbe al network tedesco di beneficiare delle fabbriche prodotto/partnership di Unicredit, con evidenti benefici per il cross-selling e per la qualità del servizio alla clientela, in particolare nel segmento corporate.Nella simulazione per una potenziale acquisizione del 100% di Commerzbank da parte di UniCredit, viene calcolato un, anche con un approccio conservativo sulle sinergie, e un ROIC intorno al 18%. La combined entity tratterebbe a multipli compressi, con P/E 2026 inferiore a 6x, P/TE di circa 1x e un ROTE superiore al 17,5%, lasciando quindi spazio per rerating. Il premio massimo che UniCredit può offrire rispetto ai prezzi (undisturbed) di Commerzbank è compreso tra il 45% e il 50%, implicando un prezzo per azione Commerzbank di circa 18,5-19,5 euro per azione.