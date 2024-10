Standard Ethics avvia analisi di banche non quotate dopo caso Banca Progetto

(Teleborsa) - La recente vicenda di Banca Progetto, riguardo alla presunta debolezza di alcuni sistemi di governance, è solo uno degli ultimi spunti che spingead unaIn molti casi, si osserva come i temi ESG non siano allineati alle indicazioni internazionali, oppure si nota l'circa la qualità delle politiche di Sostenibilità, o emerge una interpretazione più formale che sostanziale dell'ESG risk management, si legge in un'analisi dell'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.sui temi di Sostenibilità, ma un uso eccessivo potrebbe non agevolare una adeguata cultura aziendale e nascondere delle debolezze strutturali. Problemi simili a quelli un tempo osservati dall'Agenzia in alcuni studi pubblicati tra il 2005 ed il 2006, riguardanti le grandi banche quotate.La ricognizione di Standard Ethics verterà super esaminare: l'allineamento alle indicazioni di Sostenibilità provenienti da Onu, Ocse e Ue; la qualità delle comunicazioni pubbliche in ambito di ESG, ESG RiskManagement e governance; l'eventuale presenza di rating indipendenti forniti da agenzie che adottano i principi previsti dal regolamento Ue in materia di rating di Sostenibilità.