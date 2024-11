A2A, Banco dell’Energia, Tasca: presentati i dati 2024 sulla povertà energetica e le iniziative per sostenere le famiglie

(Teleborsa) - "La giornata è importante perché la nostra plenaria, e come banco dell'energia, ormai per tradizione arriviamo a questo appuntamento presentando deie facendo una sintesi di quelle che sono state le". Lo ha dichiarato, in occasione dell'assemblea plenaria di Banco dell'Energia, fondazione contro la povertà energetica, dove sono stati presentati i nuovi dati Ipsos, i dati sull’italia dell’Osservatorio sulla Povertà Energetica (OIPE) e i nuovi progetti a favore delle famiglie vulnerabili."Credo che sia una cosa utile, perché da un lato riposizionata l'attenzione dell'auditorium, ma anche delle persone, più in generale sulche è un sistema abbastanza complesso da scardinare. Dall'altro lato, perché ci permette di rendicontare aiquelle che sono le iniziative che abbiamo portato avanti e che stiamo concludendo per il 2024, e di dare", continua il presidente."Siamo sulovviamente a sostegno della povertà, quindi per. Ma interveniamo anche per superare il problema in modo più definitivo, educando con, dall'altro lato attraverso la diffusione delle comunità energetiche rinnovabili che sono degli strumenti dove produzione e consumo si uniscono ottimizzando quello che è poi il costo dell'energia", conclude Tasca.