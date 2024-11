Biesse, Intesa taglia target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Biesse

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 11 euro) ilsu, multinazionale quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo e materiali compositi, confermando la" sul titolo visto l'upside potenziale del 35%.Gli analisti scrivono che la debolezza del mercato di riferimento è in corso e non si intravede ancora una ripresa. Tuttavia, ilinclusi nel suo piano triennale, in linea con il One Company Project. Vedono già alcuni segnali tangibili nei risultati dei 9 mesi 2024 , come un miglioramento del margine industriale e una riduzione di oltre 17 milioni di euro nei costi del lavoro di Biesse (ovvero ex GMM).Il broker ha quindiFY24 di circa il 25% principalmente a causa del PPA per l'acquisizione di GMM e delle tasse più elevate. Inoltre, ha perfezionato le stime sull'EPS FY25-26, tagliandolo di circa il 4% sul PPA GMM.