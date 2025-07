Biesse, rimangono azioni oggetto di recesso non collocate per 1,8% del capitale

Biesse

(Teleborsa) -, multinazionale quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo e materiali compositi, ha comunicato che, rivolta agli azionisti che non hanno esercitato, in tutto o in parte, ilconseguente alla delibera di modifica dell'articolo 6 dello statuto, relativa all'introduzione della maggiorazione del voto rafforzata.Sono stati esercitati diritti di opzione per 666 azioni oggetto di recesso e diritti di prelazione per 1.263 azioni oggetto di recesso, a un prezzo unitario pari al valore unitario di liquidazione, pari allo 0,0070% del capitale sociale di Biesse. All'esito dell'offerta, pertanto, le azioni oggetto di recessopresso gli azionisti della società sono pari a complessive 487.735, rappresentative dell'sociale, per un controvalore massimo di liquidazione pari a 3.789.700,95 euro.Il Consiglio di Amministrazione della società si riserva di