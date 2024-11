Nvidia sostituisce Intel nel Dow Jones Industrial Average. Esce anche Dow

NVIDIA

(Teleborsa) -, il titolo simbolo dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, sostituirà, storica azienda statunitense dei semiconduttori che vive una fase di difficoltà, nel, l'indice della Borsa di New York che contiene 30 componenti ed è ponderato in base al prezzo delle azioni delle singole azioni anziché al valore di mercato totale. L'indice copre tutti i settori, ad eccezione di trasporti e utilities.Inolte,sostituirànel Dow Jones Industrial Average."Le modifiche all'indice sono state avviate per garantire un'rispettivamente al settore dei semiconduttori e al settore dei materiali", si legge in una nota.L'ultimo cambiamento all'indice era avvenuto a febbraio , quandoaveva sostituito. Nel corso degli anni, il Dow ha cambiato pelle per ottenere esposizione alle più grandi aziende tecnologiche.S&P Dow Jones Indices, il gestore degli indici, ha anche comunicato chesostituirànel. Il cambio di indice è stato avviato per garantire un'esposizione più rappresentativa al settore dei produttori di energia indipendenti e dei produttori di elettricità rinnovabile all'interno del settore delle utilities.Le modifiche entreranno in vigore prima dell'apertura delle contrattazioni di