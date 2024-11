SYS-DAT acquisisce il 100% di Glam e Glam Digital Lab

SYS-DAT

(Teleborsa) -, operatore italiano di successo nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e per il mercato dei servizi, ha acquisito il 100% di Glam e di Glam Digital Lab, società specializzate nel digital commerce, un settore in forte crescita nell’ambito dell’ICT.Glam e Glam Digital Lab, entrambe con sede a Bologna, sono state fondate rispettivamente nel 2013 e 2016. Supportano le aziende nel loro processo di comunicazione digitale a livello end-to-end, dallo sviluppo dell’intero ecosistema tecnologico e delle relative soluzioni software alla gestione quotidiana del canale online. I servizi offerti spaziano dalla business intelligence allo sviluppo della creatività e dell’immagine, dalla UX/UI al CRM., con una marginalità (EBITDA Margin) del 30% circa e una Posizione Finanziaria Netta (cash positive) al 30 giugno 2024 di circa € 0,7 milioni. La Società rende noto che in data 25 ottobre 2024 è stato depositato per l’iscrizione presso il registro delle imprese di Bologna il progetto di fusione relativo alla fusione per incorporazione di Glam Digital Lab in Glam.L'acquisizione di queste società, spiega una nota, arricchisce ulteriormente l'offerta del Gruppo, integrando competenze chiave orientate a massimizzare il customer share of wallet attraverso un'offerta diversificata e strategica.Le due società sono state acquisite a una valorizzazione in linea con i multipli delle precedenti acquisizioni, di circa 5 volte l’EBITDA.L’acquisizione di Glam e Glam Digital Lab rappresenta la seconda operazione del Gruppo dopo l’ammissione al mercato Euronext STAR Milan del 2 luglio 2024.Con l'integrazione di queste due società, SYS-DAT continua il suo percorso strategico di espansione, arricchendo la propria offerta di servizi e consolidando la propria posizione nel mercato.