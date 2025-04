Eventi e scadenze del 16 aprile 2025

Domenica 13/04/2025

Martedì 15/04/2025

Mercoledì 16/04/2025

(Teleborsa) -- Il Giappone ospiterà l'Expo 2025, un'Esposizione Universale che si terrà sull'isola artificiale di Yumeshima dal 13 aprile al 13 ottobre 2025, dal tema "Progettare la società futura per le nostre vite". L'obiettivo è essere un luogo in cui le conoscenze del mondo saranno riunite e condivise per aiutare a risolvere i problemi globali. E' prevista la presenza di circa 150 paesi e oltre 28 milioni di visitatori- Villa Miani, Roma - 23ª edizione del Forum "I protagonisti del mercato e gli scenari per gli anni 2000", organizzato in collaborazione con Ambrosetti che inizierà con la conferenza stampa del Presidente, Carlo Sangalli. Parteciperanno, tra gli altri, i Ministri Pichetto Fratin e Urso, il Sottosegretario Freni, Raffaele Fitto, Paolo Gentiloni, Daniel Gros, Jeremy Rifkin e Chicco Testa. Prevista la chiusura dei lavori da parte del Ministro degli Esteri Antonio Tajani- Allianz MiCo di Milano - Grande evento internazionale dedicato all'industria del risparmio gestito in Europa, organizzato da Assogestioni, dal tema "Il futuro del risparmio. Capitale paziente, progresso e longevità", con un focus su strategie di investimento sostenibili e di lungo termine. Offre ai partecipanti l'opportunità di aggiornarsi su tematiche normative, fiscali ed operative- Allianz MiCo, Milano - 20ª edizione dell'evento di riferimento per il mondo dell'e-commerce e dell'innovazione digitale promosso da Netcomm, il Consorzio del Commercio Digitale Italiano. Il Forum coinvolge ogni anno circa 15.000 imprese e ospita oltre 300 aziende sponsor per scoprire i dati, i trend, le tecnologie legati all'evoluzione digitale del retail- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero- Inizio della Riunione di politica monetaria a Francoforte- Roma - Eevento organizzato da ICT Security Magazine con SOCINT (Società italiana per l”intelligence), dedicato a chi opera nel settore della cybersecurity. Parteciperanno personalità di spicco a livello internazionale e nazionale, rappresentanti istituzionali, massimi rappresentanti del sistema giudiziario e leader della cybersecurity, tra cui Giovanni Melillo, Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Pasquale Stanzione, Garante per la protezione dei dati personali e Bruno Frattasi, Direttore dell'ACN- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi10:00 -- Palazzo Wedekind, Roma - Evento di Federturismo per un confronto e riflessione sul futuro dell'industria turistica italiana che coinvolgerà tutte le filiere che compongono il settore e che aderiscono alla Federazione. Parteciperanno il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini10:00 -- Aula Magna Istat, Roma - convegno dal titolo "La povertà multidimensionale. I dati sulla distribuzione congiunta di reddito, consumo e ricchezza delle famiglie" è promosso da Istat e Banca d'Italia, per presentare i dati sperimentali sulla distribuzione congiunta dei redditi, consumi e ricchezza delle famiglie in Italia11:00 -- Bilanci consuntivi delle province e delle città metropolitane - Anno 202311:00 -- Palazzo del Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra i vincitori dei "Premi Leonardo" per l'anno 2025 e gli studenti vincitori delle Borse di studio14:30 -- Aula della Commissione Affari sociali - Le Commissioni Finanze e Affari sociali svolgono l'audizione del viceministro del Lavoro e delle politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, sul riconoscimento in sede europea del regime fiscale in favore degli enti del Terzo settore15:00 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra il Primo Ministro del Montenegro, Milojko Spajic16:00 -- Camera dei Deputati - Assemblea Annuale di Fermerci, durante la quale sarà presentato il Rapporto Annuale 2025 sul trasporto ferroviario delle merci in Italia. Parteciperà Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, insieme a esponenti delle istituzioni, del mondo accademico e delle imprese del settore- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31/12/2024- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2024- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024 (seconda convocazione 17 aprile 2025)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- Appuntamento: A seguito della riunione del C.d.A. è prevista una conference call/meeting con la comunità finanziaria - CDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 31 marzo 2025- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2024- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 in prima convocazione (17 aprile in eventuale seconda convocazione)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio di Prysmian S.p.A. al 31 dicembre 2024 (unica convocazione)- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2024