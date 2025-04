Telesia, presentata una lista per rinnovo Cda

Telesia

Class Editori

(Teleborsa) -, azienda specializzata in soluzioni multimediali per la comunicazione out of home, il Digital Signage e Digital Broadcasting quotata alla Borsa di Milano, ha fatto sapere che l’Azionista di maggioranza, possessore di 1.848.563 azioni rappresentative del 70,427% del capitale sociale ha presentato una lista di candidati per ildel Consiglio di Amministrazione della Società.Nellasono presenti Paolo Andrea Panerai, Daniele Lucherini, Roberto Bernabò, Giulia Paola Cacchi Pessani, Gabriele Capolino, Angelo Sajeva, Marco Sironi (indipendente) e Aleksandra Dorota Strach.