BCE, Buch: banche sfruttino l'opportunità di profitti alti per migliorare la resilienza

(Teleborsa) - "La redditività delle banche è aumentata, principalmente a causa dell'aumento dei tassi di interesse. Ma profitti più alti potrebbero non essere sostenibili. Lefinanziaria e operativa, investire in infrastrutture IT e resilienza informatica. I supervisori non possono mai essere compiacenti, soprattutto nell'attuale contesto di rischio con rischi geopolitici e climatici elevati. È fondamentale prestare attenzione a questi rischi e rafforzare la resilienza delle banche". Lo ha affermato, presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (BCE), in un'intervista con una serie di giornali (Expansion, Handelsblatt, Il Sole 24 Ore, Les Echos).Secondo Buch, la supervisione e la regolamentazione di Francoforte non sono andate troppo oltre o sono eccessivamente conservative: "Una migliore resilienza nel sistema bancario significa più capitale, più liquidità e una migliore resilienza operativa. Le nuove regole, decise dopo la crisi finanziaria globale, hanno portato a una migliore resilienza. Molti studi dimostrano che le riforme normative post-crisi non hanno ostacolato i prestiti all'economia reale. Inoltre, una. Le banche con capitale più elevato possono effettivamente sopportare più rischi e prestare di più all'economia, soprattutto in tempi di crisi".Buch è stata evasiva nelle tante domande sul consolidamento bancario transfrontaliero, con i giornalisti che hanno citato il caso. "Ledi rischio e al nuovo panorama competitivo - ha sostenuto - Possono farlo in diversi modi: possono crescere organicamente, fondersi con altre banche, nel mercato nazionale o all'estero. Non è nostro compito preferire una strategia rispetto a un'altra. Valutiamo se l'entità che risulterebbe da una transazione soddisfa i coefficienti prudenziali su base sostenibile"."L'- ha continuato - Le grandi banche possono essere troppo grandi per fallire, quindi molto è stato fatto dopo la crisi finanziaria globale per regolamentare e supervisionare meglio le grandi banche per affrontare i rischi sistemici. Ma anche molte piccole banche esposte allo stesso rischio possono rappresentare rischi per la stabilità finanziaria. È qui che entra in gioco la politica macroprudenziale per affrontare i rischi per la stabilità finanziaria".In merito all'Italia, Buch ha detto che "lee hanno ridotto i loro prestiti in sofferenza. Questo è un modello coerente che osserviamo in tutti i paesi, anche se i livelli potrebbero variare. Le partecipazioni sovrane italiane sono ancora superiori alla media dell'area euro, ma sono anche diminuite rispetto al capitale".A una domanda sul pericolo di un aumento significativo dei prestiti in sofferenza, ha replicato: "Osserviamo, come il settore immobiliare commerciale. Non si tratta solo di tassi flessibili e prestiti bullet, ma anche dello spostamento della domanda dovuto al lavoro da remoto". "Il futuro resta incerto, motivo per cui invitiamo le banche a considerare nuovi rischi, come quelli geopolitici, nelle loro pratiche di accantonamento", ha aggiunto.