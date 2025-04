Buch (BCE): Danish Compromise destinato ad assicurazioni e non asset management

(Teleborsa) - L'interpretazione della BCE delè che è "e non, ad esempio, alle società di gestione patrimoniale". Lo ha affermato, presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (BCE), in un' intervista con Bloomberg "In qualità di autorità di vigilanza, concediamo le autorizzazioni di vigilanza per l'applicazione del Danish Compromise caso per caso - ha aggiunto - Tuttavia, vorrei ricordarvi che. Questo è il ruolo dei legislatori europei e dell'Autorità bancaria europea in qualità di estensori delle norme tecniche. La BCE garantisce che gli istituti di credito rispettino le norme applicabili del quadro prudenziale".