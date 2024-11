Michelin chiude due impianti in Francia: tagliati 1.254 posti di lavoro

Michelin

colosso dei pneumatici

(Teleborsa) -ha annunciato che chiuderà le fabbriche francesi dientro i primi mesi del 2026. Le chiusure comporteranno la perdita di. L'azienda ha definito la decisione "inevitabile" date le "gravi difficoltà economiche" affrontate dai due siti "da diversi anni" e rientra in un più ampio piano di ristrutturazione che ha già portato alla dismissione di altri siti produttivi in Europa.Michelin si è impegnata "a mobilitare tutte le risorse disponibili per supportare individualmente i 1.254 dipendenti interessati e le due comunità colpite da queste chiusure"e ha fatto sapere che registrerà un accantonamento di circanei suoi risultati finanziari consolidati per l'anno 2024.L'azienda ha spiegato che Cholet e Vannes "sono stati gravemente colpiti dalladei mercati Passenger car & Light truck e Truck tire e dal peggioramento delladell'Europa, in particolare a causa dell'e dell'".Il gruppo ha già annunciato la chiusura di altri due stabilimenti inentro il 2025, quelli diIntanto in borsa allunga il passo rispetto alla seduta precedente il, portandosi a 31,33 Euro. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 31,48 e successiva a 31,78. Supporto a 31,18.