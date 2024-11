Schaeffler taglia 4.700 posti di lavoro con crisi del settore automotive europeo

Schaeffler

(Teleborsa) - Il board di, società tedesca che fornisce componenti all'industria automobilistica, ha annunciato un- con un focus regionale su Germania ed Europa - per garantire un aumento a lungo termine della competitività. La decisione arriva in risposta al, alla crescente intensità della concorrenza globale e ai continui processi di trasformazione che interessano il settore della fornitura automobilistica, si legge in una nota.Le misure strutturali annunciate hanno. Il primo di questi riguarda la necessità di migliorare le performance di guadagno della divisione Bearings & Industrial Solutions dell'azienda. Il secondo filone affronta l'obiettivo precedentemente annunciato dall'azienda di realizzare sinergie dalla fusione con Vitesco Technologies. Il terzo filone comprende misure derivanti dalla continua trasformazione del settore della fornitura automobilistica.Le misure strutturali prevedono un. Gli spostamenti della produzione ridurranno la perdita netta a circa 3.700 posti di lavoro, che corrispondono a circa il 3,1% dell'organico totale post-fusione. La fusione nell'ottobre 2024 con Vitesco ha aumentato l'organico dell'azienda di circa 35.000 unità, arrivando a circa 120.000.Le misure di ridimensionamento interesseranno 10 sedi in Germania. Sono interessate anche. Ulteriori informazioni su queste sedi saranno annunciate entro la fine dell'anno. L'azienda intende implementare la maggior parte delle misure nel periodo dal 2025 al 2027.Le misure strutturali offronoall'anno a partire dal 2029. Circa 75 milioni di euro di questi risparmi deriveranno dalle sinergie di costo derivanti dalla fusione con Vitesco. Queste sinergie di costo fanno parte dell'effetto obiettivo di 600 milioni di euro all'anno divulgato quando è stata annunciata la fusione. L'implementazione delle misure annunciate oggi richiederà una spesa una tantum di circa 580 milioni di euro, in gran parte costituita da accantonamenti e costi di ricollocazione."Adottando le misure annunciate oggi affronteremo tre questioni - ha commentato il- In primo luogo, rimetteremo in carreggiata i nostri orientamenti e il nostro business industriale. In secondo luogo, realizzeremo sinergie di costo dalla fusione con Vitesco Technologies. E in terzo luogo, continueremo la trasformazione delle nostre divisioni Powertrain & Chassis ed E-Mobility. Dato l'attuale contesto aziendale, questo programma è. Lo implementeremo in modo socialmente equo e attentamente ponderato".