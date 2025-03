Siemens annuncia tagli per oltre 6.000 posti di lavoro in tutto il mondo

Siemens

(Teleborsa) -, multinazionale tedesca attiva nei settori delle tecnologie, della mobilità e dei servizi, ha annunciato una serie di misure per rafforzare la propria competitività nel settore dell'automazione e nel settore della ricarica dei veicoli elettrici, che prevedonoIn particolare, le misure pianificate nel settore dell'automazione interesseranno circa 5.600 posti di lavoro, di cui circa 2.600 in Germania; circa 450 posti di lavoro in tutto il mondo saranno interessati nel settore della ricarica dei veicoli elettrici, di cui circa 250 in Germania."Lehanno reso necessari adeguamenti della capacità in entrambi i casi - si legge in una nota - Per due anni, il mercato tedesco, in particolare, è stato in calo. Di conseguenza, le capacità in Germania dovranno essere adeguate. I licenziamenti correlati alle operazioni in Germania sono esclusi. L'obiettivo è rafforzare la futura competitività delle aziende interessate e consentire investimenti nei mercati in crescita. Nonostante gli adeguamenti pianificati, l'organico totale di Siemens in Germania tenderà a rimanere stabile a causa delle assunzioni in altre aree in crescita".Siemens aveva già annunciato gli adeguamenti di capacità pianificati per la sua attività di automazione alla sua conferenza stampa annuale di novembre 2024.impiega circa 68.000 persone in tutto il mondo. La riduzione pianificata interesserà circa 5.600 posti di lavoro a livello globale. Per Digital Industries in Germania è prevista una riduzione di circa 2.600 posti di lavoro. Le misure correlate saranno implementate entro la fine dell'anno fiscale 2027. In tutto il mondo, Siemens impiega attualmente più di 1.300 persone nella sua attività di. Un totale di circa 450 posti di lavoro saranno interessati dall'adeguamento pianificato, di cui circa 250 in Germania. Le misure pianificate saranno implementate entro la fine del 2025.