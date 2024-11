Tper, Matino: "Sostenibilità strutturale e integrata nelle scelte strategiche"

(Teleborsa) -, società per azioni a partecipazione pubblica, che gestisce ilsu gomma nelle province di Bologna e Ferrara ed il servizio ferroviario regionale in partnership con Trenitalia, conferma la sua, vantando(emissioni di CO2, idrocarburi, monossido carbonio, particolati e ossidi di azoto) ed unafocalizzata su innovazione e"Sono risultati e trend che testimonianodi tutti in Tper per la riduzione delle emissioni e che ci stimolano a fare sempre meglio per ilcomuni europei", afferma, responsabile CSR e sostenibilità di Tper, a margine della relazione al convegno, agli Stati Generali della Green economy tenutisi a"L’impegno nellaha spiegato - èdi Tper che vanno dall’adozione di un energy mix evoluto (elettricità, CNG, LNG, biofuel, idrogeno) fino all’adozione di tecnologie innovative (nuova piattaforma Maas-RAP per l’infomobilità in tempo reale, EMV per la digitalizzazione dei biglietti, sistemi di rilevazione satellitari e di AI)".“E’ importante in questa fase evolutivache possano essere patrimonio comune dell’intero settore del TPL. Gli investimenti di TPER sono infatti il frutto dei grandi sforzi congiunti tra investimenti pubblici (a livello europeo e regionale) e risorse proprie (autofinanziamento e accorto indebitamento sul mercato). Siamo quindi confidenti che Bologna centrerà gli obiettivi europei di decarbonizzazione, qualità dell’aria e neutralità climatica entro il 2030", ha concluso Matino.