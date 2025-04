Magis, assemblea approva bilancio e dividendo di 0,92 euro. Rinnovato CdA

Magis

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di nastri adesivi personalizzati, prodotti per l'imballaggio e sistemi di chiusura per l'incontinenza, ha approvato ildi esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Con l’approvazione del bilancio 2024 vengono confermati gli obiettivi "Price Adjustment Shares" (PAS) e anche l’ultima tranche di PAS si convertirà in rapporto 1:1 in azioni ordinarie, a conferma degli impegni assunti dai soci di maggioranza al momento della quotazione."I risultati conseguiti nel 2024 testimoniano la solidità delle scelte strategiche adottate e confermano la capacità di Magis di interpretare con successo le evoluzioni del mercato - ha commentato l'- Con un impegno costante verso l'innovazione e la sostenibilità, proseguiamo con fiducia nel nostro percorso di crescita, valorizzando un'offerta di prodotti ad alta marginalità e ad elevato contenuto ESG. Siamo determinati a consolidare ulteriormente la nostra leadership nei settori di riferimento".I soci hanno approvato la distribuzione di unlordo pari a 0,92 euro per ciascuna azione avente diritto (pari ad uno dividend yield del 7,5%), con data di stacco della cedola il 5 maggio 2025, data di legittimazione al pagamento (record date) il 6 maggio 2025 e data per il pagamento del dividendo il 7 maggio 2025.L'assemblea ha rinnovato il, determinando in 7 il numero dei Componenti il Consiglio di amministrazione e stabilendo che il nuovo Consiglio di amministrazione rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027. Il CdA è composto da: Marco Marzi, Presidente del Consiglio di amministrazione; Mattia Blengini, Amministratore Delegato; Simone Strocchi, Consigliere; Alberto dell'Acqua, Consigliere; Francesca Marzi, Consigliere; Alessandra Marzi, Consigliere; Debora Mazzaccherini, Consigliere Indipendente.