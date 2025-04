Politiche climatiche, Angelini (Bankitalia): Ue eviti rischio di correzioni di rotta eccessive

(Teleborsa) - Secondo, vice direttore generale della Banca d'Italia, va valutata con cautela la situazione attuale neglie inprima di trarre le conclusioni sulle conseguenze per lae la. "Vari indicatori suggeriscono che difficilmente la transizione si arresterà, anche se potrà richiedere più tempo di quanto sarebbe auspicabile", ha affermato aprendo il convegno "La sostenibilità nell'industria finanziaria: vecchi modelli per nuovi scenari?", organizzato presso la Sala Convegni della Banca d'Italia di Milano in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore."Se è vero, come ho cercato di argomentare, che gran parte delle motivazioni di fondo che giustificavano un impegno sulrimangono inalterate, la Ue dovrebbe evitare il rischio di", ha aggiunto. Angelini ha fatto riferimento allae alle sue conseguenze: "approvata nella sua versione attuale, il numero di imprese italiane soggette ad obblighi disi ridurrebbe di circa l'85% rispetto alle attuali previsioni della CSRD. Verrebbero esentate grandi imprese che già adottano la reportistica di sostenibilità, con risparmi marginali o nulli, mentre gli investitori verrebbero privati di informazioni importanti per una accurata valutazione dei rischi. Undel genere andrebbe oltre l'obiettivo, auspicabile, di semplificare il quadro regolamentare, e potrebbe addirittura creare ulteriore complessià".Il vice direttore generale della Banca d'Italia ha sottolineato l'importanza per idi "un'opera di trasparenza e di verità". "A mio modo di vedere, ci siamo lasciati alle spalle la fase in cui la finanza pareva destinata a guidare la, forzando le imprese altamente inquinanti a decarbonizzare le proprie produzioni – ha dichiarato –. C'è oggi maggiore consapevolezza del fatto che la finanza è un, ma che le sorti della transizione dipendono da scelte che sono nelle mani dei governi e degli azionisti delle imprese non finanziarie, specie quelle ad alte emissioni". "In questo contesto - ha aggiunto Angelini – ilnei confronti della propria clientela dovrebbe indurre gli intermediari finanziari a chiarire ai risparmiatori che investire in sostenibilità può anche comportare una rinuncia al rendimento, incerta nel 'sé' e nel 'quanto'"."Da una rilevazione dellasul mercato al dettaglio emerge con chiarezza che solo un numero relativamente ridotto disarebbe disposto a questa rinuncia - ha ammesso - ma ciò può riflettere molte motivazioni, compresa una inadeguata comprensione dei fenomeni e degli obiettivi degli investimenti sostenibili. Gli operatori del risparmio gestito potrebbero svolgere un ruolo importante in questo ambito".