Zignago Vetro, utile 9 mesi crolla a 32 milioni di euro. Ricavi -13% per effetto prezzo

Zignago Vetro

(Teleborsa) -, produttore di contenitori in vetro cavo quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso idel 2024 cona 473,7 milioni di euro (-13,2% rispetto al 2023) per effetto prezzo, nonostante volumi di vendita in aumento; di cui il 32,9% fuori del territorio italiano. Ricavi nel 3Q24 a -10,2%.L'è pari a 102,7 milioni di euro (21,7% sui ricavi, -39,1%). Nel 3Q24 è pari a 28,8 milioni di euro (19,9% dei ricavi, -40,1% rispetto al 3Q23). L'del Gruppo è pari a 32,3 milioni di euro (6,8% sui ricavi, - 66,3%). Nel 3Q24 è pari a 6 milioni di euro (4,1% dei ricavi, - 71,6% rispetto al 3Q23).La, prima degli investimenti, è pari a 75,3 milioni di euro (15,9% dei ricavi). Nel 3Q24 è stata pari a 25,9 milioni di euro (17,9% dei ricavi).L'è di 296,2 milioni di euro (224,7 milioni al 30 settembre 2023) dopo aver pagato dividendi per 66,4 ed investimenti per 75,2 milioni di euro.