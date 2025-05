Zignago Vetro, ok da soci a bilancio e dividendo. Rinnovato CdA

Zignago Vetro

(Teleborsa) - L'di, produttore di contenitori in vetro cavo quotato su Euronext STAR Milan, ha deliberato di approvare ildell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e la distribuzione di unper complessivi 39,7 milioni di euro, in ragione di 0,45 euro per ciascuna delle 88.265.288 azioni ordinarie in circolazione, corrispondente ad un pay-out di circa 76,6% dell'utile netto consolidato: cedola n. 19, con data di stacco (ex date) al 12 maggio, con data di legittimazione al pagamento (record date) al 13 maggio e con messa in pagamento (payment date) il 14 maggio 2025.Sulla base delle liste presentate dall'azionista di maggioranza Zignago Holding e da un gruppo di società di gestione del risparmio, i soci hanno nominato i seguenti: 1. Nicolò Marzotto (Presidente) 2. Alessia Antonelli 3. Biagio Costantini 4. Giacomo Marzotto 5. Luca Marzotto 6. Stefano Marzotto 7. Gaia Melloni 8. Franco Moscetti 9. Barbara Ravera (indicata nella lista presentata dagli azionisti di minoranza) 10. Angelica Ruggeri 11. Emanuele Sacchetti 12. Chiara Venezia.Inoltre, è stato: nominato il nuovoper il triennio 2025-2027; approvato il Piano di Performance Shares 2025-2027; autorizzato l'acquisto di azioni proprie.Il Consiglio di Amministrazione, che si è riunito a chiusura dell'Assemblea, ha deliberato: la conferma dialla carica di Amministratore Delegato; la nomina dialla carica di Vice-Presidente.