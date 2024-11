Aquila Capital, fondo AC One Planet ELTIF supera 100 milioni di euro di sottoscrizioni

Commerzbank

(Teleborsa) -, asset manager tedesco specializzato in investimenti immobiliari sostenibili che hacome maggiore azionista, annuncia che il suoa ottobre 2024. Questo traguardo per il primo ELTIF 2.0 sul mercato è stato raggiunto più rapidamente di quanto inizialmente previsto, a testimonianza della forte fiducia degli investitori nel fondo e nella sua strategia sottostante.Nella propria asset pipeline, Aquila Capital si è assicurata ulteriori progetti, soprattutto nel settore dell'per l'AC One Planet ELTIF, garantendo un elevato tasso di impiego in linea con la strategia del fondo."Siamo lieti che il nostro ELTIF non solo abbia eseguito un rapido impiego del capitale, ma anche che abbiache spesso si riscontra negli investimenti infrastrutturali - ha commentato Simon Laier, gestore del fondo AC One Planet ELTIF - Questo dimostra il successo della nostra strategia e la nostra capacità di fornire rendimenti stabili agli investitori anche in mercati volatili".Alcuni dei primi investimenti dell'AC One Planet ELTIF comprendono. In particolare, un portafoglio di sette progetti con una capacità totale di 722 MW e 2.888 MWh; questi progetti contribuiscono alla stabilità della rete e sfruttano le fluttuazioni dei prezzi per massimizzare i ritorni.Con 36 nuove registrazioni di ELTIF in Europa da inizio anno fino al 30 settembre 2024, rispetto alle 20 dell'intero 2023, ilcome soluzione per allocare capitali sui mercati privati, evidenzia Aquila Capital.