Boeing pone fine a sette settimane di sciopero: si torna al lavoro

Boeing

(Teleborsa) - L'interminabile. I lavoratori hanno accettato l'accordo proposto dall'azienda, ponendo fine a, tornando alle loro attività. L'accordo è stato raggiunto su un testo che ha subito vari ritocchi.Ilper l'azienda sarà piuttosto ingente: si stima un impatto negativo diche andrà a gravare sui conti..International Association of Machinists and Aerospace Workers, il principale sindacato rappresentativo del settore aeronautico, ha deciso di accettare l'accordo messo sul piatto da Boeing, ponendo fine alla protesta cheper sette settimane. Una protesta così negli Stati Uniti non si era mai vista., i Distretti 751 e e W24 della IAM hanno ratificato l'accordo, consentendo il ritorno in attività dei lavoratori nei due più importanti stabilimenti di assemblaggio a Seattle.Il nuovo contratto prevede un(13%, 9%, 9%, 7%), chedell'accordo, più un, che i lavoratori potranno scegliere se ricevere in busta paga o nel contributo al piano pensionistico.C'è poi ilcon payout minimo garantito dle 4% a partire da febbraio 2025 per il 2024, una, un aumento deled un abbattimento della corrispondenza del datore al piano dal 100% all'8%.