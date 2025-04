Boeing vende asset Digital Aviation Solutions a Thoma Bravo per 10,55 miliardi di dollari

Boeing

(Teleborsa) -, colosso statunitense che produce velivoli sia per utilizzo civile che militare, ha stipulato un accordo definitivo per la, inclusi i suoi asset Jeppesen, ForeFlight, AerData e OzRunways,, società di private equity specializzata in investimenti in aziende tecnologiche e software. Questa transazione, interamente in contanti, ha un valore di 10,55 miliardi di dollari.Boeing, che sfruttano sia i dati specifici degli aeromobili che quelli della flotta per fornire ai clienti commerciali e della difesa servizi di manutenzione, diagnostica e riparazione della flotta, si legge in una nota."Questa transazione è una componente importante della nostra, integrazione del bilancio e priorità al rating di credito investment grade", ha dichiarato il CEO Kelly Ortberg.Circalavorano nell'organizzazione Digital Aviation Solutions di Boeing, che include le attività che rimangono all'interno di Boeing e quelle incluse nella vendita. Boeing sta collaborando con Thoma Bravo per garantire una transizione il più fluida possibile per i dipendenti, continuando al contempo a soddisfare le esigenze dei clienti nel rispetto di tutti gli obblighi.La transazione dovrebbe concludersied è soggetta all'approvazione normativa e alle consuete condizioni di chiusura.