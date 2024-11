Corning, UE apre indagine antitrust per accordi con produttori di telefoni

Corning

(Teleborsa) - Lahaper valutare sepossa aversul mercato mondiale di uno speciale tipo di vetro utilizzato principalmente per proteggere gli schermi di dispositivi elettronici portatili, come i telefoni cellulari., con sede negli Stati Uniti e quotata sul NYSE, è un. Produce vetro alcalino-alluminosilicato ("vetro Alkali-AS"), un vetro particolarmente resistente alla rottura utilizzato principalmente come copertura per display di dispositivi elettronici portatili come telefoni cellulari, tablet o smartwatch. Corning commercializza il vetro Alkali-AS con il, tra gli altri.La Commissione teme che Corning possa aver distorto la concorrenza concludendocon produttori di telefoni cellulari (Original Equipment Manufacturers o OEM) e con aziende che lavorano il vetro grezzo (finishers)."Rompere lo schermo di un telefono cellulare è un'esperienza molto frustrante e costosa. Pertanto, una forte concorrenza nella produzione del vetro di copertura utilizzato per proteggere tali dispositivi è fondamentale per garantire prezzi bassi e vetro di alta qualità - ha commentatoresponsabile della politica sulla concorrenza - Stiamo indagando se Corning, un importante produttore di questo vetro speciale, potrebbe aver cercato di escludere i produttori di vetro rivali, privando così i consumatori di un vetro più economico e più resistente alla rottura".