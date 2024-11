FEduF partecipa al mese dell'educazione finanziaria con 34 eventi

(Teleborsa) -, la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio,, la campagna per favorire lo sviluppo e l'apprendimento delle conoscenze e delle competenze finanziarie, assicurative e previdenzia, promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, nato su iniziativa del ministero dell'Economia e delle Finanze.La Fondazione creata da ABI, che in dieci anni di attività ha re organizzatoin presenza e online, propone quest'anno 34 occasioni di approfondimento legate al carattere interdisciplinare dell’educazione finanziaria, partendocon l’obiettivo di favorire, ad esempio tra i giovani, la diffusione della conoscenza degli strumenti della pianificazione finanziaria e della previdenza complementare per dare loro solidità economica per il futuro."FEduF ambisce da sempre a far diventare l’educazione finanziaria una componente stabile del bagaglio culturale di ogni cittadino, poiché la capacità di interagire con l’ambiente economico è fondamentale per l’esercizio dei diritti di libertà e di partecipazione alla vita pubblica", commentaDG della Fondazione.Accanto agli eventi pensati per le generazioni più giovani, vi sono glie in modo particolare, per aiutarli a disporre di nozioni e strumenti adatti ad educare i figli in un contesto finanziario in continua evoluzione,con l’obiettivo di abbattere gli stereotipi che ancora le relegano in un ruolo marginale rispetto alle scelte finanziarie relative alla loro vita.