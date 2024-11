FOPE, +3,6% le vendite di prodotto al 31 ottobre

FOPE

(Teleborsa) -, azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma, ha registrato vendite di prodotto al 31 ottobre 2024, a livello consolidato, pari arispetto al 31 ottobre 2023.: “Il risultato dei primi 10 mesi del 2024 conferma il recupero in essere sul secondo semestre del rallentamento maturato a fine giugno 2024. A fronte di una posizione commerciale progressiva (fatturato + ordini acquisiti) che si mantiene in crescita rispetto al 2023, gli interventi di ottimizzazione eseguiti sui processi produttivi e le consolidate nuove condizioni operative, stanno garantendo un’evasione degli ordini in linea con i tempi pianificati e le richieste da soddisfare.. Il risultato di ottobre, mese significativo per il modello di business conferma tali previsioni e, di conseguenza, le suddette aspettative".